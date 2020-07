Stiri pe aceeasi tema

- Cei care au urmarit documentarul The Last Dance si cei care ii stiu povestea de viata, au aflat deja cat de important era Jordan James pentru vedeta NBA. Detaliile legate de moartea tatalui sau scot la iveala multe tare ale basketbalistului.

- Corina Chiriac (70 de ani) renunta la emisiunea pe care o realiza la National TV, „Sa v-amintiti duminica“, dupa 12 ani de colaborare cu postul de televiziune. Artista a explicat si care sunt motivele.

- Speak și Ștefania s-au bucurat de succes la ”Asia Express”, iar emisiunea de la Antena 1 le-a schimbat, fara doar și poate viața, intrucat la finalul filmarilor, cei doi s-au intors logodiți.

- O intamplare personala tragica i-a schimbat lui Victor Babes cursul vietii si a dat lumii un savant care a intemeiat o disciplina noua in medicina si a deschis drumul descoperirii antibioticelor.

- Are 101 anișori, merge pe 102, și a batut noul coronavirus. Angelina, o super-strabunica din SUA, a ramas neimpresionata de COVID-19, dupa o viața in care a invins cancerul, septicemia, gripa spaniola, traiul in condițiile date de Marea Criza Financiara, dar și durerea provocata de tragedii imense.

- S-a angajat din primul an de facultate. Recent, a absolvit SNSPA, Școala Naționala de Studii Politice și Administrative, facultatea de Comunicare și Relații Publice, așa ca acum este profesionista in domeniul comunicarii. Se numește Alexandra, are 25 de ani, 1,65m și aspirații mult mai inalte de-atat.…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, care a fost infectat cu noul coronavirus, a marturisit ca s-a trezit alt om dupa ce a fost tratat cu plasma a unor pacienți vindecați de COVID-19. ”M-am trezit alt om”, a spus el dupa ce inițial a refuzat acest tratament.

- Celebrul solist rock Cristi Minculescu (61 de ani) e de parere ca vremurile pe care le traversam acum sunt incerte si istorice. Ce inseamna aceasta perioada pentru el, ce face Minculescu acasa, in izolare, si ce s-a intamplat cu concertul aniversar pentru 40 de ani de cariera, aflati din interviul exclusiv…