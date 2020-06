Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Alba Iulia au reușit sa recupereze suma de 5.000 de euro, pe care o femeie i-a pierdut intr-o parcare din municipiu. Banii au fost gasiți de un barbat din Alba Iulia, la a carui ușa au batut, in scurt timp, polițiștii. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului…

- Simon, care și-a pus in pericol relația cu Lauren Silverman a sarutat-o pe romanca Lili Davies, in varsta de 68 de ani, dupa ce aceasta a dezvaluit ce simte pentru jurat, transmite Mirror, citat de Stirileprotv.ro. In urma momentului sau, Lili a primit patru voturi de „Da" și i-a cerut lui…

- Thae Yong-ho a indeplinit anterior funcția de adjunct al ambasadorului nord-coreean in Marea Britanie. In 2016, a reușit sa defecteze, impreuna cu familia, devenind cel mai inalt funcționar nord-coreean care a reușit sa scape de regimul de la Phenian. Thae Yong-ho s-a prezentat ca principal candidat…

- Un veteran de razboi din Marea Britanie in varsta de 99 de ani, care si-a propus sa parcurga de 100 de ori lungimea gradinii sale pentru a colecta bani in beneficiul angajatilor Serviciului National de Sanatate (NHS), a fost descris drept o „inspiratie” dupa ce reusit sa stranga 12 milioane de de lire,…

- Mama eroina! O asistenta medicala din Marea Britanie a murit infectata cu COVID-19, dupa ce medicii au reușit sa-i salveze bebelușul aflat in pantec. Cand a fost testata pozitiv asistenta Mary Agyeiwaa Agyapong, o asistenta medicala insarcinata, in varsta de 28 de ani, a murit duminica trecuta dupa…

- Jose Mourinho, 57 de ani, a fost prins ca a incalcat regulile de carantina impuse in Marea Britanie, din cauza pandemiei de coronavirs, noteaza Mirror.Astfel, tehnicianul de la Tottenham a ieșit la o ”scurta sesiune” de pregatire, impreuna cu trei dintre jucatorii pe care-i antreneaza, fiind surprins…

- HMD Global, compania care deține licența Nokia pentru telefoane, anunța parteneriatul cu No Time To Die, cel de-al 25-lea film din seria James Bond. In film vor aparea primul smartphone Nokia 5G, ce urmeaza sa fie anunțat in curand, precum și alte terminale Nokia din programul Android One, cu actualizari…