Constantin Fratila nu mai este administrator la SCUT SA

Schimbari importante la firma SCUT SA, luate in sedinta din decembrie Administratorul unic a fost schimbat In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia luata de societatea Scut SA, in urma sedintei din decembrie 2021. In data de 10.12.2021, s a desfasurat Adunarea Generala. Extraordinara… [citeste mai departe]