- China a acuzat luni ziarul The New York Times (NYT) ca a folosit documente „scoase din context”, dupa ce cotidianul american a divulgat in weekend arhive cu privire la politica regimului comunist in regiunea cu populatie majoritar musulmana Xinjiang, relateaza AFP.

- Presedintele chinez Xi Jinping a ordonat inca din 2014 o lupta „fara nicio mila” impotriva „terorismului si separatismului” in regiunea Xinjiang cu majoritate musulmana, conform unor documente interne ale regimului comunist de la Beijing dezvaluite de cotidianul american New York Times (NYT), noteaza…

- Presedintele chinez Xi Jinping a ordonat inca din 2014 o lupta 'fara nicio mila' impotriva 'terorismului si separatismului' in regiunea Xinjiang cu majoritate musulmana, conform unor documente interne ale regimului comunist de la Beijing dezvaluite de cotidianul american New York Times…

- Acordul, care ar putea fi semnat in noiembrie de catre președintele american Donald Trump și omologul sau chinez Xi Jinping, este așteptat sa includa o clauza care ar putea elimina tarifele programate de americani pentru luna decembrie, in valoarea de 156 miliarde de dolari, importurilor provenind…

- Prim-ministrul australian Scott Morrison si premierul chinez Li Keqiang s-au intalnit duminica in Thailanda, inaintea summitului ASEAN, unde ambii au promis ca vor incerca sa imbunatateasca relatiile bilaterale, in contextul in care schimburile comerciale intre cele doua tari au depasit anul trecut…

- Decizia survine la o zi dupa ce Washingtonul a anuntat includerea pe o lista neagra a 28 de organizatii guvernamentale si companii chineze, din aceleasi motive. Secretarul de stat Mike Pompeo s-a referit la o serie de presupuse abuzuri, printre care 'detentii in masa in lagare de internare (...)…

- Numarul persoanelor arestate si inchise in Xinjiang a crescut semnificativ in zece ani, conform datelor oficiale, Beijingul intarindu-si supravegherea in aceasta regiune din nord-vestul Chinei marcata de tensiuni cu musulmanii, care sunt majoritari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Conform…

- Jurnalistii vinovati de "atacuri rau intentionate" impotriva Chinei "nu sunt bineveniti", a avertizat vineri Beijingul, in timp ce un reporter al Wall Street Journal care a scris un articol despre un var al presedintelui chinez urma sa fie