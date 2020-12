Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a scos la iveala niște bucatari de duminica ce nu știau de indemanarea lor. Mulți dintre romani și-au pus toate sperațele și in preparate mai greu de facut precum painea. O rețeta a reușit sa fie la indemana tuturor care nu fac asta atat de des. De ce ingrediente ai nevoie și care e […] The…

- Salata de cartofi este un fel de mancare din cartofi fierți și o varietate de alte ingrediente. In general, este considerata o garnitura, deoarece insoțește de obicei felul principal. Se crede ca preparatul iși are originile in Germania, raspandindu-se in mare parte in Europa și mai tarziu in coloniile…

- Pare simpla, dar trebuie sa știi sa ii dai gust. Nu-ți trebuie multa indemanare in bucatarie pentru ea, are puține ingrediente și e perfecta pe platoul cu aperitive. Salata de vinete poate sa fie preparata de oricine. Cum sa-ți iasa perfect? Cu ce o poți combina și cum sa o prepari? Rețeta pentru salata…

- Daca se taie porcul, obligatoriu se prepara și caltaboși de casa. Deși o rețeta simpla, fiind preparați din organe, carne, orez și ceapa plus ceva condimente, e doar o aparența, caci secretele gospodinelor schimba toata rețeta. Unde pui și ca modul de preparare conteaza enorm? Rețeta de caltaboș tradițional…

- Cidrul de mere caștiga tot mai multa popularitate datorita gustului delicios. Are o aroma deosebita și este considerat o bautura tonica și digestiva. Mai jos ți-am facut pas cu pas rețeta de cidru de mere.

- Se pare ca cei doi membri Havana au descoperit rețeta perfecta a succesului muzical in cea mai buna formula de pana acum. Astfel, dupa hitul internațional „Big Love”, Havana continua colaborarea cu Yaar și Kaiia și lanseaza „Perfect Kiss”. Compusa de Sorin Seniuc, Ion Chirinciuc, Alexandra Tirtirau…

- Gustoase, aromate, pufoase și rumene, chiflele cu magiun vr fi pe placul tuturor, indiferent de varsta. Rețeta este foarte simpla și include ingrediente economice. De asemenea, e nevoie de puțin timp ca sa aveți un rezultat care sa va bucure. Chifle cu dulceața, fix ca la bunica acasa! Ingrediente pentru…

- Placinta cu carne tocata, probabil toate gospodinele au preparat, macar odata, insa Vladuț, bucatarul de la Neatza cu Razvan și Dani, are o rețeta mai deosebita, o Rețeta de placinta cu carne și branzeturi.