- Cristian Ghinea, ministrul investițiilor și proiectelor europene, a facut, vineri, o gafa uriașa, intr-un interviu acordat Hotnews.ro, in care a prezentat Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) și, implicit, proiectul referitor la creșterea “opționala” a varstei de pensionare la 70 de ani.…

- Comisia Europeana a primit Planul de Redresare și reziliența trimis de Romania (PNRR) și a inceput evaluarea aprofundata. „Acest proces este in desfașurare, iar informațiile conform carora Comisia a respins planul nu sunt corecte”, a transmis un purtator de cuvant al Comisiei, vineri, 11 iunie, dupa…

- Tudose spune ca Guvernul tocmai a ratat alocarea primei rate de patru miliarde de euro, care se vor platit in cursul saptamanii viitoare, din Planul Național de Redresare și Reziliența ”Guvernul Cițu a cazut prima evaluare, la Bruxelles, a Planului Național de Redresare și Reziliența. Dupa ce a fost…

- In cadrul Programului Național de Reziliența și Redresare va funcționa și un ”cloud guvernamental”, care va lega bazele de date ale tuturor ministerelor pentru a se lucra integrat. Proiectul nu este unul nou, ideea fiind lansata in anul 2018, in mandatul Vioricai Dancila, dar atunci costa 45 de milioane…

- Din valorile totale investite prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Guvernul va aloca pentru Energie suma de 1,62 miliarde de euro. O treime ar urma sa fie atribuita direct unei asocieri formate din producatorul de gaze Romgaz si GSP Power, companie controlata de omul de afaceri Gabriel Comanescu,…

- Comunicat de presa – Partidul Social Democrat PSD depune motiune de cenzura pentru esecul Guvernului privind PNRR PSD va depune pe 14 iunie o motiune de cenzura impotriva Guvernului pentru esecul in elaborarea Planului National de Redresare si Rezilienta si pentru refuzul premierului Citu de a-l prezenta…

- PSD acuza Guvernul Cițu ca „a eșuat lamentabil” in ceea ce privește PNRR și ii cere sa prezinte documentul in Parlament: „Cate refuzuri trebuie sa iși mai ia de la Comisia Europeana ca sa ințeleaga ca pur și simplu este o tema care ii depașește?!”. „Guvernul PNL-USR a eșuat lamentabil in ceea ce privește…

- Langa parcul industrial din Sarata va fi amenajata cea mai moderna pepiniera din țara. Aceasta va costa nu mai puțin de 20 de milioane de euro și va produce anual 19 milioane de puieți de rașinoase. Bistrița-Nasaud va avea cea mai moderna pepiniera din țara, realizata din fonduri europene, prin Planul…