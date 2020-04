Cum explică ministrul Finanţelor renunţarea la şomajul tehnic pentru o parte din bugetari Nu este nevoie de reforme precum introducerea somajului tehnic pentru o parte din bugetare, în prezent, a declarat ministrul de Finante, Florin Cîtu, la Digi24. El subliniaza ca schimbarea sistemului trebuie sa vina din informatizarea aparatului public.



"Foarte multi din aparatul administrativ sunt în prima linie. O reforma în acest moment nu este ceea ce e nevoie", a declarat Florin Cîtu, cu referirea la faptul ca Guvernul a renuntat la ideea de a trimite în somaj tehnic o parte din bugetari.



"Dar în acelasi timp se face…

Sursa articol: hotnews.ro

