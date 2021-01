Stiri pe aceeasi tema

- Peste 560 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 la centrul de vaccinare de la Spitalul din Radauți, deși erau eligibile pentru etapa a III-a. In urma unui control facut la cererea Ministerului Sanatații, medicul coordonator a fost amendat cu 5.000 de lei. La cererea Ministerului Sanatații, inspectorii…

- Ministerul Sanatatii lanseaza, joi, o brosura cu informatii utile cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19, pentru a veni in sprijinul medicilor de familie si al medicilor curanti. Documentul raspunde la 30 de intrebari referitoare la vaccinarea celor cu alergii si a pacientilor cu diferite boli…

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca vaccinurile impotriva COVID disponibile in Romania, de la Pfizer si Moderna, permit donarea de sange imediat dupa vaccinare, fara o perioada de asteptare. „Vaccinurile impotriva COVID-19 disponibile in Romania in acest moment, Pfizer BioNTech si Moderna, permit…