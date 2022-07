Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a vorbit despre cum decurge relația ei cu fostul soț Laurențiu Reghecampf și a dezvaluit ca cei doi vorbesc constant. Anamaria Prodan: „Eu cu Laurențiu comunic non stop. Vorbim despre orice, ce probleme am, ce nevoie are Bebe, ce s-a scris” „Bebe nu vrea sa il vada, cum ar fi sa il…

- Iulia Parlea e noua prezentatoare a rubricii Vremea, de la PRO TV . Din luna martie ea apare pe micul ecran, s-a obișnuit la noul job, dar și cu complimentele pe care le primește pe rețelele de socializare. Intr-un interviu pentru Ego.ro , ea a dezvaluit ca e gospodina, petrece mult timp in bucatarie.…

- Vica Blochina, in depresie dupa ce fiul ei a parasit-o. Blonda a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viata ei. In momentul in care baiatul ei, Edan, a ales sa se mute cu tatal lui, Victor Pițurca, Vica spune ca viața ei s-a transformat intr-un calvar.

- A fost mereu inconjurata de barbați cu cu bani și recunoaște chiar ea acest lucru. Este vorba despre Vica Blochina, care in prezent e singura, dupa cum a marturisit de curand. Spune ca e in perioada in care se regasește și ca nu are nevoie de un barbat care sa ii stea alaturi. Vica Blochina a ajuns…

- Iulia Parlea, prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV, a vorbit despre Alex Pițurca la mai bine de 3 ani de la desparțire. Cum l-a caracterizat pe fiul lui Victor Pițurca. In anul 2016, Iulia Parlea și Alex Pițurca formau cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc . Dupa trei ani, relația lor a ajuns…

- Dinu Pescariu are o relație apropiata cu fiul sau cel mare, chiar daca a divorțat de mama lui. Afaceristul nu uita sa petreaca timp de calitate cu baiatul, iar acest lucru include masa in oraș și o sesiune de cumparaturi.