Cum este fiecare șef in funcție de zodie. Care sunt cei mai duri șefi din zodiac. Cand o zodie ocupa funcția de șef, aceata iși poate schimba atitudinea. Sa aflam deci cum se comporta fiecare nativ in parte, in funcție de zodie, care se afla intr-un post de conducere. Conform horoscopului prezentat de astrologul Urani a, unele zodii sunt practice, in timp ce altele sunt in stare sa recurga la fel de fel eforturi pentru a caștiga respectul celor din jur. Berbec Activ, curajos si autoritar, iubeste provocarea, are nevoie de obiective dificile, de concurenta si lupta. Daca este motivat, daca-i place…