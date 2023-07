Cum e vremea la sfârșitul lunii iulie: Prognoza meteo completă pentru 30-31 iulie: Zonele caniculare și cu ploi torențiale, grindină Meteorologul de serviciu ANM - Alina Șerban a declarat in exclusivitate la Realitatea PLUS ca „in aceasta dupa-amiaza vor fi temperaturi de canicula, ușor peste 35 de grade, in zona de campie a Olteniei si Munteniei, in celelalte regiuni vreme calduroasa - 30 pana la 32-33 de grade, mai scazute in Maramureș și Transilvania 27-28 de grade, precum și in zona Litoralului.Disconfortul termic va fi insa destul de ridicat, in partea de vest, sud, de est a teritoriului, mai putin in celelalte regiuni. Pot aparea fenomene specifice de instabilitate atmosferica in aceasta dupa-amiaza, se vor manifesta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

