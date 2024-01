Procesul de investigație și evaluare a unei companii poarta denumirea de „due diligence” și are ca scop principal obținerea unei ințelegeri cat mai clare a situației financiare, operaționale și legale a acesteia. Cu toate ca exista suprapuneri intre etapele și obiectivele unui proces clasic de due diligence și a unuia in domeniul IT, acesta din urma se concentreaza și pe unele aspecte specifice, deosebit de importante. Iata ce particularitați exista in cazul unui due diligence in domeniul IT: Ca principiu, „due diligence” in domeniul IT se refera la procesul de analiza și evaluare a unei companii,…