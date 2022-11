Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 88% dintre ucraineni cred ca țara lor va fi un membru prosper al Uniunii Europene in zece ani, conform unui sondaj publicat, luni, de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev, conform Reuters.

- Aproape jumatate dintre romanii care traiesc in mediul urban iubesc sa simta alaturi de ei in propria locuința prezența unui animal de companie, iar cei mai mulți prefera cațeii și pisicile. Afla tot ce trebuie sa știi daca vrei sa calatorești cu animalele de companie in țarile din UE. Dar, ce te faci…

- Intr-o rezoluție adoptata marți, eurodeputații afirma ca, pana la sfarșitul anului 2022, Consiliul ar trebui sa ia toate masurile necesare pentru a adopta decizia asupra admiterii Romaniei și Bulgariei in spațiul Schengen de libera circulație. Acest lucru ar trebui sa asigure eliminarea controalelor…

- Educația media este legata de abilitatea gandirii critice, iar aceasta este construita de educație, reiese clar din studiul Institului pentru o Societate Deschisa, potrivit 24Chasa , citeaza de Rador. Rezistența la Fake News Bulgaria se afla pe ultimul loc printre statele membre ale Uniunii Europene…

- Olanda este unicul stat UE in care venitul minim ii impiedica pe oameni sa cada sub pragul saraciei, arata un nou raport al Comisiei Europene, relateaza EU Observer. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- "Curtea Suprema l-a declarat pe inculpat vinovat (...) de spionaj impotriva institutiilor Uniunii Europene", se arata in decizia consultata de agentia de presa franceza AFP și citata de Agerpres.Bela Kovacs este acuzat, astfel, ca a lucrat "pentru interesele Rusiei si (pentru) a slabi politica UE" in…

- Suma neachitata a obligațiilor fiscale in cuantum de pina la 100 de lei nu va fi considerata restanța fața de bugetul public național in cazul deschiderii contului bancar și luarii la evidența fiscala a acestuia. O inițiativa legislativa in acest sens a fost lansata de deputatul Gheorghe Ichim, membru…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) mai are disponibile pentru studiile de licenta doar 220 de locuri la buget pentru candidatii romani si din Uniunea Europeana (UE) si 100 de locuri pentru candidatii romani de pretutindeni. Acestea vor putea fi ocupate la sesiunea de toamna a…