Cum detectează organismul temperatura exterioară? O explicație la nivel molecular Cand temperatura se ridica peste un anumit prag (sa spunem 35°C), incepem sa ne simțim inconfortabil și, probabil, sa transpiram. La temperaturi scazute incepem sa tremuram. Cum anume detecteaza corpul creșterea temperaturii? Cum detecteaza corpul scaderea temperaturii? Ați observat senzația de rece pe care o aveți atunci cand introduceți in gura un produs mentolat? Dar senzația de fierbinte pe care o produce un ardei iute? Sa fie vreo legatura intre „rece”, „cald”, produsul mentolat și ardeiul iute? Ați observat ca atunci cand mergeți la piscina, deși la inceput apa pare sa fie rece, dupa cateva… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

