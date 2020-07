Stiri pe aceeasi tema

- Lumea se schimba AS WE SPEAK, dar un lucru e sigur. Tomorrowland ramane intotdeauna casa oamenilor care traiesc și simt muzica. Tomorrowland se muta anul asta in online și organizeaza un festival care va cuprinde tot globul, inclusiv, desigur, Romania. In țara noastra Tomorrowland iți este adus de Virgin…

- bull; Sondajul a fost derulat de Liga Profesionista de Fotbal, timp de doua saptamanibull; In top au intrat patru jucatori care au evoluat la echipe de pe litoralbull; Fanii au votat si echipa din Liga 1 cu jucatori care au in palmares cel putin un titlu Pe parcursul a doua saptamani, Liga Profesionista…

- Edward Iordanescu este un consilier special al echipei și al clubului Gaz Metan, deși, practic, nu mai are nicio titulatura oficiala acolo. Staff-ul sau va conduce finalul sezonului, antrenorul așteptand sa vada daca i se va oferi un nou contract Gaz Metan bifeaza cel mai important loc din istoria de…

- Oficialii Universitații Craiova intenționeaza sa-și asigure din timp un atac redutabil pentru noul sezon, in care titlul devine un obiectiv obligatoriu. Mai marii gruparii din Banie nu au stat degeaba in aceasta perioada de pandemie, in care fotbalul a fost pus la „naftalina“. Au testat piața continuu,…

- Mai multe cluburi din Liga I de fotbal au solicitat, vineri, Ligii Profesioniste de Fotbal inghetarea sezonului actual pentru formatiile din play-out, in contextul pandemiei de coronavirus, astfel incat nicio echipa sa nu retrogradeze, potrivit unui document publicat pe site-ul clubului CSM Politehnica…

- Olimpia Oprea, fostul manager de la Spitalul Municipal Timișoara, va fi instalata, in urmatoarea perioada, in fruntea Casei Județene de Asigurari de Sanatate Timiș, susțin surse liberale. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a decis, la sfarșitul lunii martie, inlocuirea din funcție a acesteia, neprelungindu-i…

- Calificata direct in turul doi al eCupei Romaniei sferturile de finala , FC Viitorul va evolua in aceasta faza a competitiei contra echipei Gaz Metan Medias.Intrecerea de fotbal virtual este organizata de Federatia Romana de Fotbal in FIFA 20, iar Universitatea Craiova si FC Viitorul, ultimele doua…