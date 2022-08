Cum comentează mai marii Primăriei Bistrița lacurile de pe străzi după fiecare ploaie: Avem un calendar de investitii Dupa fiecare ploaie cu o cantitate mai mare de precipitații, apar „lacuri” pe strazile orașului, din cauza canalizarilor proaste din Bistrița. Sorin Hangan, viceprimarul Bistriței, a mulțumit presei și cetațenilor care publica fotografii cu strazile inundate dupa ploi. In acest mod, spune viceprimarul, primaria poate rezolva problemele lasate „de ceilalți”. De asemenea, vicele spune ca toate vor face parte dintr-un calendar de investiții. „Bistrițenii și presa au dreptate sa se revolte pentru inundațiile care apar cand ploua torențial. Problemele vechi, nerezolvate de peste 30 de ani, sunt cuprinse,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

