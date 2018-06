Stiri pe aceeasi tema

- Trebuie retinut faptul ca unele alimente, oricat de sanatoase ar fi, nu trebuie consumate niciodata pe stomacul gol. Iata care sunt acestea: Bananele Deși exista o dieta numita Dieta cu banane de dimineața, care promoveaza consumul uneia sau mai multor banane pentru micul dejun și nimic…

- Candidatul independent pentru funcția de primar general al capitalei, Silvia Radu și-a prezentat familia in timp ce i-a micul dejun. Din imaginile postate, aceasta iși prezinta atmosfera pozitiva și aptimista de dis-de-dimineața.

- Pentru rețeta de astazi, recomandam o pizza vegetariana, ideala pentru micul-dejun. Conține numeroase ingrediente, fiecare cu un rol propriu in asigurarea energiei pentru ziua ce urmeaza. Prin urmare, daca aveți timp, invațați cum sa pregatiți aceasta rețeta, de la zero.

- O dieta cu albus de ou te poate ajuta sa slabești sanatos și repede. Acest aliment iți furnizeaza cea mai sanatoasa proteina pe care organismul o poate folosi in construirea masei musculare. Astfel, proteinele conținute de albușul de ou iți dezvolta musculatura și te ajuta sa arzi un numar mai mare…

- Studiile arata ca preocuparea pentru consumul unui mic dejun sanatos (spre deosebire de tipul celui pe graba, cu produse semipreparate) poate ajuta organismul pe termen lung. El asigura garantat, un mod de viața echilibrat inca de la primele ore ale dimineții printr-un aport nutrițional bogat, mai ales…

- Un studiu efectuat recent de catre cercetatorii Universitații Syracuse, din SUA, a descoperit ca micul dejun format din ciocolata poate imbunatați memoria și funcțiile cognitive, te ajuta sa faci fața cu brio unei noi zile solicitante și chiar te poate ajuta la slabit! Daca iți mananci desertul de…

- Timpul pare limitat dimineața pentru mulți dintre noi și adesea sarim peste micul dejun. Dar acest obicei ne-ar putea afecta sanatatea, deoarece cea mai importanta masa a zile ne ofera doza de energie necesara unei zile aglomerate la birou. Doctorul Monique Tello este profesor la Harvard și este de…

- Tina Turner a decis sa-l ierte, in sfarșit, pe fostul ei soț Ike Turner, pe care l-a parasit in 1976, din cauza violenței domestice. Solista de 78 de ani a dezvaluit intr-un interviu ca nu ii mai poarta pica primului ei partener de viața, decedat in anul 2007. Cantareața a povestit cu lacrimi in ochi...…