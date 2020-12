Cum au reușit pandemia și o dezbatere despre vinul fiert să încingă spiritele în Germania În conditiile în care majoritatea târgurilor de Craciun sunt închise din cauza pandemiei de COVID-19, standurile în aer liber care vând vin fiert s-au înmultit în Germania, pe masura ce proprietarii de baruri si restaurante încearca sa creeze o atmosfera festiva si sa câstige niste bani în timpul carantinei, transmite Reuters.



