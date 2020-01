Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au dat amenzi de aproape 4 milioane de lei in ultimele 3 saptamani, dupa ce au gasit sute de spatii fara autorizatie de securitate la incendiu. Controalele s-au facut in cluburi, discoteci sau restaurante.Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in perioada urmatoare,…

- Autoritatile din Botosani au dispus, in noaptea de luni spre marti, evacuarea a 14 familii care locuiesc pe strada Puskin din municipiul resedinta, ca urmare a unui miros puternic de gaze, a declarat seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Cristian Amarandei, potrivit Agerpres. Potrivit…

- In jurul orei 12,40 pompierii turdeni au fost solicitați sa intervina de urgența pentru lichidarea unui presupus incendiu izbucnit pe strada Zorilor din localitate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Capitalei promite ca vom trai visul unei nopti de iarna de Revelion, cand se anunta un concert de zile mari. Atmosfera va fi incinsa de mai multi interpreti autohtoni, dar si de norvegianul Alexander Rybak, castigatorul concursului "Eurovision" din 2009.

- Sfarsit cumplit pentru doi tineri iubiti cu varste de 16 si, respectiv 19 ani, in Bacau. Madalina si Adrian au fost gasiti morti in masina, in comuna Secuieni. Din primele informatii, cei doi ar fi adormit in masina pornita, noaptea trecuta, si au murit intoxicati cu gaze. Madalina P. avea doar 16 ani,…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Atmosfera de basm la Arieșeni: A nins toata noaptea, iar neaua a acoperit toata suflarea Iarna și-a intrat serios in drepturi, in zona muntelui, venind agale și așternandu-și paltonul alb și rece de nea, peste stațiunea Arieșeni.Așadar, primii fulgi de nea din acest an au…

- La data de 27 octombrie, in jurul orei 17.30, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Baciu au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier cu pagube materiale produs pe D.N. 1F E81, pe raza localitatii Sanpaul. Vezi AICI imagini de la producerea accidentului. In accident a fost implicat un motociclu…

- Mai mulți agenți de paza ai firmei lui Remus Radoi vor fi audiați la Poliția Caracal, dupa ce au fost implicați intr-un scandal, in noaptea de joi spre vineri, pe o strada din oraș. Un tanar a sesizat poliția ca el și alte trei persoane au fost agresate de agenții de paza, anunța MEDIAFAX.Mai…