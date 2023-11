Stiri pe aceeasi tema

- Pledeaza pentru oprirea extinderii conflictului in regiune Marți, 24 octombrie, președintele Emmanuel Macron a sosit la Tel Aviv. Dupa ce a descins din avion, pe aeroportul Ben Gurion, domnia sa a avut imediat o intalnire cu familiile francezilor și ale franco-israelienilor uciși in atacul lansat la…

- Eylon Levy, purtatorul de cuvant al guvernului israelian a declarat in aceasta seara, in direct la Antena 3 CNN, ca Israelul lucreaza cu parteneri internaționali pentru a-i ajuta pe palestinieni sa poata pleca spre zone mai sigure. „Israelul lucreaza cu partenerii internaționali pentru a crea o zona…

- ''Decizia de a distribui apa in sudul Fasiei Gaza, aprobata de premierul (Benyamin) Netanyahu si de presedintele (american) (Joe) Biden, va impinge populatia civila spre sudul Fasiei'', a declarat ministrul israelian al energiei, Israel Katz, intr-un comunicat.Municipalitatea din Beni Souheila (sudul…

- Naomy Moyuz este ucraineana venita in Romania la inceputul atacului Rusiei in Ucraina. Este și evreica și are prieteni și o parte din familie in Israel, despre care spune ca este „țara ei de suflet”. Acum, cand ambele țari de care aparține sunt in conflict, Naomy se intreaba „unde sa ma mai duc?”.La…

- Cele doua lidere europene viziteaza Israelul pentru a exprima solidaritatea UE dupa ofensiva sangeroasa a Hamas."Am fost in Kfar Azza. Unul dintre epicentrele atrocitaților comise de Hamas weekendul trecut. Oroarea a ceea ce s-a intamplat aici este de nespus. Plangem alaturi de familiile victimelor",…

- De la inceput, povestea oficiala suna cam ciudat. Se spune ca liderii Hamas au reușit sa pacaleasca serviciile israeliene, aratandu-se ca și cum ar fi renunțat la conflict și s-ar concentra pe economie. Intre timp, se antrenau pe fața pentru atac, dar Israelul a luat aceste antrenamente drept simpla…

- Un grup de 27 persoane, condus de preotul din Șieu, Ioan Creța, aflat in pelerinaj in Israel, a fost surprins de razboiul care a inceput aici sambata. Din fericire, oamenii au ajuns cu bine acasa, in aceasta dimineața, spune prefectul județului, Teofil Cioarba. Un grup format din 27 de credincioși,…