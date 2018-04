Cum au dispărut partidele mici înfiinţate de Emil Constantinescu, Mircea Geoană şi Monica Macovei Odata plecat de la Cotroceni, Emil Constantinescu a considerat ca este mai bine sa-si infiinteze un partid, decat sa intre intr-unul dintre cele care l-au propulsat in prima functie a statului. Impreuna cu o parte dintre colaboratorii sai prezidentiali, Constantinescu a pus bazele in februarie 2003 Actiunii Populare, formatiune cu ideologie de centru-dreapta. Cinci ani mai tarziu a fuzionat cu Partidul National Liberal, condus in acea vreme de Calin Popescu Tariceanu. Din acel moment, Emil Constantinescu a preferat sa se retraga din viata politica. Un alt partid meteoric a fost Alianta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

