Cum au ascuns profiturile Petrom politicienii ultimilor 20 de ani Deși politicieni de varf, precum fostul premier Tariceanu, anunțau ca Petrom este in moarte clinica și are pierderi de 500 de milioane de dolari, de fapt, compania inregistra profituri enorme, la nivelul anilor 2000. „S-a facut transfer prin contract direct și prin semnatura unui singur om din partea guvernnului. OMV are dreptul sa vanda orice, e proprietar, iar ANRE doar ia act de așa ceva. Așa am ajuns sa avem scadere a producției naționate de petrol și gaze. Raprotul Curții de Conturi este, de fapt, o revenire la ceea ce se descoperise inainte cu un an. Ca fapt divers, OMV avea alocat pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- „In urma controlului s-au constatat abateri privind indeplinirea clauzelor cuprinse in Contractul de privatizare nr. 5/2004”, arata Raportul Curții de Conturi din anul 2009 cu privire la Petrom. „O sa incep cu acest raport al Curții de Conturi, al departamentului X, care s-ar fi ocupat de privatizari.…

- „S-a facut transfer prin contract direct și prin semnatura unui singur om din partea guvernnului. OMV are dreptul sa vanda orice, e proprietar, iar ANRE doar ia act de așa ceva. Așa am ajuns sa avem scadere a producției naționate de petrol și gaze. Raprotul Curții de Conturi este, de fapt, o revenire…

- Privatizarea Petrom a fost in detrimentul Romaniei, susțin mai mulți specialiști, care considera ca celebrul contract de privatizare nu respecta deloc legislația Romaniei. „In 2003 s-a privatizat compania petroliera din Croația – INA. Dupa vanzare a inceput un proces. Premierul a fost condamnat la inchisoare…

