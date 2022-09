Cum au apărut Alina Vidican și Claude Senhoreti la un an de la nuntă. Fosta soție a lui Cristi Borcea a afișat un zâmbet larg Alina Vidican și Claude Senhoreti, omul de afaceri care e stabilit in America, traiesc de mai mulți ani o poveste de iubire. La sfarșitul lunii august, ei au implinit un an de la casatoria lor de lux. Au sarbatorit recent printr-o vacanța a carei destinații nu au dezvaluit-o inca. Claude Senhoreti a atras atenția cu cea mai recenta fotografie distribuita pe contul lui de Instagram, unde are peste 10.000 de urmaritori. El a distribuit o fotografie in care apare alaturi de Alina Vidican, pe care o și ține in brațe. Au amandoi zambetele pe buze și privesc fix catre aparatul de fotografiat. „Voi merge… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua a amanat nunta cu Marian Corcheș pentru anul viitor. Fosta soție a lui Culița Sterp și iubitul ei erau deciși sa faca pasul cel mare anul acesta, insa fara a da prea multe detalii, vedeta a declarat ca lipsa timpului i-a determinat sa amane evenimentul. Carmen de la Salciua, fosta…

- La apogeul sau, trupa pop The Monkees a fost una dintre cele mai populare formații din America. De asemenea, au facut obiectul unui dosar FBI legat de razboiul din Vietnam. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Dupa ce a pierdut nominalizarea la președinție in 2008, fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, era "mereu foarte beat", a declarat cea de-a treia fosta soție a sa, Judith Giuliani, potrivit theguardian.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Andreea Marin a fost infectata pentru a doua oara cu COVID-19 și a facut primele declarații despre starea ei de sanatate. Vedeta a stat in carantina, iar astazi este ultima zi de izolare. In luna septembrie a anului trecut, Andreea Marin anunța ca a fost infectata cu COVID-19, insa a facut o forma ușoara,…

- Cel mai sigur, nu toate nevestele lui Cristi Borcea se au, cum e vorba aia, ca frații. Ma rog, ca surorile. Dar, prima și ultima – cel puțin așa arata evidența, ca nevasta de acum e ultima, se impaca bine, colaboreaza, se tolereaza. Este vorba despre Mihaela Borcea și Valentina Pelinel. Și, daca prima…

- Corina Chiriac e una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Cu o cariera de zeci de ani in muzica, ea a povestit acum cum a fost viața ei in America, a locuit 5 ani in California alaturi de regretatul ei soț, Virgil Anastasiu. Corina Chiriac nu și-a incetat activitatea in America, a continuat…

- Brigitte s-a desparțit de Florin Pastrama dupa 4 ani de casnicie, pentru ca nu mai suporta comportamentul violent al acestuia. Fosta soție a lui Ilie Nastase a transmis un nou mesaj pentru omul de afaceri.Dupa o casnicie de 4 ani, Brigitte a decis sa puna punct relației cu Florin Pastrama, mai ales…