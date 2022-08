Variola maimuței, boala care a devenit o urgența sanitara in mai multe țari europene și in SUA in ultima perioada, va fi redenumita de Organizația Mondiala a Sanatații cu ajutorul ideilor propuse de public. OMS a precizat, insa, ca numele ales nu va fi unul ridicol, in condițiile in care, pana acum, au primit inclusiv propuneri precum Poxy McPoxface sau TRUMP-22, relateaza Reuters. In mod obișnuit, numele bolilor sunt alese in spatele ușilor inchise de comitete de specialiști, insa de aceasta data, OMS a decis sa deschida procedura publicului. Dupa un inceput greoi, zeci de propuneri au ajuns…