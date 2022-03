Cum arată vila din Lugano în care trăiește Alina Kabaeva, amanta lui Vladimir Putin Fosta gimnasta rusa Alina Kabaeva a avut o legatura cu Vladimir Putin inca din 2008, cand Moskovsky Korrespondent a raportat ca cei doi erau logodiți. Ziarul s-a inchis la scurt timp dupa aceea. Alina Kabaeva se pare ca ar avea patru copii impreuna cu Vladimir Putin, alaturi de care locuiește intr-o vila de lux din localitatea Lugano, Elveția. Sursa foto: Twitter In 2015, un ziar elvețian a afirmat ca ea a dat naștere copilului sau in Lugano, Elveția. Cu toate acestea, Kremlinul a negat ca Vladimir Putin ar fi tatal copilului. Presa internaționala scrie ca Alina Kabaeva ar avea patru copii impreuna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

