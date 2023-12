Cum arată un Crăciun de lux? Toata lumea așteapta cu drag Craciunul și toți suntem cuprinși de febra cumparaturilor inaintea acestei sarbatori. Bogatașii plantei au o alta abordare. Ei nu alearga prin magazine, ei iși programeaza din timp cadouri gata impachetate, inchiriaza bucatar personal și altele asemenea. In lumea celor bogați pregatirile de Craciun arata diferit. Anya Banks, care iși conduce propria companie de design specializata in decorațiuni de casa personalizate, spune ca, de obicei, clienții sai bogați antameaza serviciile pentru Craciun din ianuarie și februarie. „Noi venim cu conceptele și punem laolalta idei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizarea unui baby shower este un eveniment specific americanilor, care ușor, ușor a fost preluat și in alte parți ale lumi. Deși in Romania nu putem spune ca este o practica bine cunoscuta, acest eveniment este unul minunat, prin care putem sarbatori viitoarele mame intr-un mod deosebit! Așadar,…

- In ultimii ani, romanii au ales sa plece peste hotare pentru un trai mai bun. Salariile sunt mai mari decat in țara, pe aceleași posturi, iar statisticile arata ca țari precum Spania, Italia, Germania, Austria, Olanda și Marea Britanie se afla pe lista ce

- Sunt zile incarcate de griji, de consternare, de durere și mai ales de suferința. Lumea privește din nou cu teama catre viitorul ei. Un carnagiu s-a petrecut, producand revolta, lacrimi, dar aducand noi copii imigranți. Poate de aceea abordez astazi un subiect extrem de sensibil, al vaccinarii gravidelor,…

- O politista din Arad a fost prinsa mahmura in timp ce astepta sa intre in serviciu. Dupa o petrecere la care ar fi participat sambata noaptea, politista, ofiter in cadrul Biroului Protectia Animalelor, a fost supusa unui control inopinat cu etilotestul. Politista din Arad, in varsta de 25…

- Karina Paval, fiica lui Dragoș Paval, unul dintre fondatorii firmei Dedeman, ar putea fi moștenitoarea celebrului lanț de magazine de bricolaj. Dupa absolvirea liceului, tanara in varsta de 30 de ani și-a contunuat studiile in Marea Britanie, prima data la Queen Mary University of London, dupa care…

- Lumea magica a lui Harry Potter este onorata in Marea Britanie cu o serie de timbre speciale cu imagini ale unor personaje, pozitive si negative, relateaza joi dpa.Royal Mail publica 16 timbre speciale, intre care un set principal de 10 timbre cu o scena sau un personaj secundar care va fi incorporat…