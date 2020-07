Stiri pe aceeasi tema

- Clasamentul activitaților in funcție de risc a fost realizat de 14 experți americani in sanatate publica, epidemiologie sau boli infecțioase. Activitațile au fost clasificate in funcție de riscul fiecareia, unde 1 este cel mai mic risc, iar 9, cel mai mare, potrivit stirileprotv.ro. Au fost…

- Patronul unui fast-food din zona centrala a municipiului Targu Jiu a fost amendat cu suma de 2.000 de lei de catre politistii locali, pentru ca pe terasa unitatii au fost gasiti mai multi clienti.

- O terasa a unui fast food a fost deschisa marți, in centrul municipiului Targu-Jiu. Poliția locala a ajuns la fața locului și a depistat un client la una din mese. A fost aplicata agentului economic o amenda de 2.000 de lei. Potrivit Poliției Locale, patronul a respectat masura de suspendare a servirii…

- Asta spun reprezentanții industriei hoteliere, care au fost miercuri la o intalnire cu premierul. Asta inseamna ca in lista de motive pentru care romanii vor putea ieși din localitate, de pe 15 mai, vor intra și excursiile la mare, la munte sau in alte stațiuni. Patronii din turism spun ca in zilele…

- Un kunoscut lant de supermarketuri deschide primul magazin situat in Moreni, judetul Dambovita, oras cu aproximativ 18.000 de locuitori. Deschiderea face parte dintr-un plan de extindere in comunitati urbane mici.

- Este posibil ca Guvernul sa pregateasca o surpriza romanilor dupa incetarea starii de urgența si sa se redeschida hotelurile, saloanele de infrumusetare sau chiar restauranteledar, atentie, doar cele cu terasa. Acestea ar putea fi activitațile care se vor putea relua dupa 15 mai: -Saloanele de coafura…

- Grecia se pregateste sa-i intampine pe turistii straini in iulie, dar sosirile nu vor fi din toata lumea, asa cum se intampla in fiecare an, a anuntat ministrul Turismului, Charis Theocharis, intr-un interviu acordat BBC, informeaza publicatia Greek Reporter."Deschiderea frontierelor este…

- Lucrarile de amenajare a unui centru de zi pentru persoane varstnice pe strada Octavian Goga din municipiul Bistrița, care au fost demarate in vara anului trecut, sunt in plina desfașurare. Investiția se cifreaza la 3 milioane lei, finanțata din fonduri europene. Potrivit reprezentanților Primariei…