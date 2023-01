Cum arată și cu ce se ocupă Ioana Țiriac, singura fată a miliardarului Ion Țiriac Ioana Țiriac este singura fata (recunoscuta, cel puțin!) a miliardarului Ion Țiriac. Ioana este fiica lui Ion Țiriac din relația cu jurnalista egipteana Sophie Ayad și traiește in America, alaturi de mama și fratele ei, Karim. Ioana Țiriac este de-o frumusețe rapitoare și fanii sai de pe Instagram susțin ca seamana perfect cu Megan Fox. „Am trei copii oficiali și 30 neoficiali. Cred ca merita cu toții sa aiba dreptul la aceeași parte (n.r. din avere)”, a declarat Ion Țiriac, in urma cu ceva timp. Iar aceștia sunt Ion, Karim Mihai și Ioana. Rodul iubirii dintre omul de afaceri roman și jurnalista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

