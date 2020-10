Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a reusit a sasea sa victorie consecutiva, 1-0 (0-0) cu Politehnica Iasi, vineri seara, pe teren propriu, in etapa a sasea a Ligii I de fotbal. Universitatea s-a impus prin golul inscris de Cristian Barbut (51), dar meciul a fost marcat de…

Antrenorul echipei Poli Iasi, Daniel Pancu, a declarat, vineri seara, ca Universitatea Craiova a meritat victoria la meciul din Liga I, subliniind ca regreta accidentarea lui Elvir Koljic."A fost greu sa rezistam. Pe final echipa a reactionat bine, daca mai dura putin jocul puteam egala, dar…

- Daniel Pancu, antrenorul lui Poli Iași, a vorbit despre infrangerea cu CS Universitatea Craiova, 0-1, și despre accidentarea lui Elvir Koljic. (Detalii AICI). „Craiova nu a avut ocazii pentru ca așa am pregatit noi jocul. Nu am vrut sa le dam spații pentru ca ei au jucatori tehnici in centru și jucatorii…

- Marius Ovidiu Mihalache (35 de ani) a fost eliminat in minutul 34 al partidei dintre Craiova și Poli Iași, scor 1-0, pentru un fault care a dus la accidentarea teribila a lui Elvir Koljic. Fundașul moldovenilor a fost vizibil marcat de acel moment. Mihalache, fundașul central al lui Poli Iași, a avut…

- Formatia Universitatea Craiova a obtinut a sase victoria consecutiva in Liga I, dupa ce a invins, vineri, pe teren propriu, scor 1-0, echipa Poli Iasi. Meciul a fost marcat de accidentarea grava al lui Elvir Koljic, transportat la spital dupa un fault al lui Mihalache, anunța news.ro.In minutul…

Formatia UTA Arad a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Rapid, intr-un meci din etapa a patra a play-off-ului Ligii a II-a, in care a condus cu 1-0, informeaza News.ro.

- Dinamo și Poli Iași, echipe care lupta pentru salvarea de la retrogdare in Liga I, au remizat, 1-1, intr-un meci disputat duminica, in cadrul etapei a 9-a din play-out-ul Ligii 1. Dinamo a deschis scorul in minutul 10, prin Deian Sorescu, dintr-un penalty controverat, potrivit GSP.ro. Oaspeții au egalat…

Brazilianul Rivaldinho s-a accidentat la ultimul antrenament si a devenit astfel indisponibil pentru partida cu formatia FC Voluntari, a anuntat FC Viitorul, potrivit news.ro.