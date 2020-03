Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au depasit China si Italia la numarul de imbolnaviri si au ajuns pe primul loc in topul nefast al tarilor afectate de coronavirus. In doar 24 de ore au fost inregistrate peste 15 mii de noi cazuri. Astfel, vorbim despre peste 85.000 de pacienți si 1.300 de decese.

- New York City a adoptat miercuri noi masuri agresive de combatere a extinderii coronaviruslui, care includ inchideri de strazi si interzicerea jocurilor sportive de echipa in parcurile publice, transmite Reuters, scrie news.ro.Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, a declarat ca peste…

- Despre finalul crizei coronavirusului am putea discuta dupa Paștele Ortodox, crede Sergiu Manea, CEO-ul BCR, intr-o discuție cu reporterul HotNews.ro. "Pana atunci virusul va continua sa se raspandeasca. Am mai vazut discuții despre apariția vaccinului impotriva Covid 19. Dar știm din istorie ca fabricarea…

- Președintele Statelui Unite ale Americii, Donald Trump, a acuzat Uniunea Europeana ca a avut un rol in raspandirea cazurilor de coronavirus in Statele Unite, deoarece nu a luat masurile necesare la...

- Grupul DIGI/RCS&RDS, care are peste 13.000 de angajați în România, și Vodafone România (peste 2300 de angajați) au prezentat miercuri la solicitarea HotNews.ro ce masuri preventive au luat pentru evitarea riscurilor de îmbolnavire cu coronavirus în rândul angajaților,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a cerut Metrorex soluții pentru evitarea aglomerației la metrou, pentru a limita raspandirea coronavirusului. Astazi, compania a anunțat masuri suplimentare pentru lupta impotriva COVID-19, scrie Hotnews.ro Care sunt principalele masuri ale Metrorex impotriva raspandirii…

- Masurile draconice luate de China împotriva noului coronavirus provoaca grave penurii alimentare în regiunea Xinjiang, majoritar musulmana, a acuzat miercuri o organizație care apara drepturile uigurilor, potrivit AFP.Uighur Human Rights Project, o asociație cu sediul la Washington,…