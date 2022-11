Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 21 octombrie, drumul de centura al orașului Comrat a fost dat in exploatare. Lucrarile de construcție a porțiunii de 18,3 km de drum au durat mai bine de 3 ani și au presupus o investiție de 29,5 milioane de euro, bani imprumutați de Guvern de la Banca Europeana de Investiții, transmite Realitatea.md…

- A inceput construcția Variantei Ocolitoare Sanmartin, judetul Bihor. Proiectul este derulat in urma Protocolului incheiat intre CNAIR si CJ Bihor, in luna noiembrie 2021, a anuntat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, , pe Facebook.

- Scrisoare de la un cititor sau o cititoare. Va rog sa gasiți atașat modalitatea in care se desfașoara lucrarile de asfaltare pe str. 13 Decembrie din Brașov. Imaginile video au fost inregistrate in data de 12.10.2022, ora 00:44, insa menționez ca sunetul melodios de picamer a debutat in dimineața zilei…

- Luam masuri pentru prevenirea accidentelor si pentru o mai buna iluminare a drumului public in zona trecerilor de pietoni. „Azi am inceput montarea lancilor care prelungesc poziția corpurilor de iluminat catre centrul drumului spre o mai buna iluminare a acestuia.Reducem astfel riscurile de accidente…

- Una dintre familiile evacuate de Primaria Capitalei pentru a continua lucrarile la supralargirea Prelungirii Ghencea a primit o locuinta provizorie de la Primaria Sectorului 6. Libertatea a scris, saptamana trecuta, despre cazul familiei Sarbu , care, desi n-a fost despagubita inca in urma exproprierii,…

- Administratorii de drumuri au la dispoziție un an in care sa realizeze iluminarea tuturor trecerilor de pietoni de pe drumurile publice, nesemaforizate, dar marcate. Obligația survine printr-o noua lege.

- Lucrarile de construcție a drumului de ocolire a orașului Comrat, o șosea noua ce include șase poduri, vor fi finalizate in scurt timp. Aceasta inseamna ca transportul de marfuri nu va mai traversa municipiul Comrat, iar vehiculele vor putea merge cu o viteza mai mare in drum spre sudul țarii. In luna…