- S-au plimbat peste tot, au fost in cele mai luxoase vacanțe, iar fanii Biancai Dragușanu se intreaba de unde provin veniturile fabuloase ale lui Gabi Badalau. Cați bani caștiga, de fapt, fostul soț al Claudiei Patrașcanu și care este proveniența lor. Ce avere are Gabi Badalau, de fapt Gabi Badalau este…

- „Nu e razboiul meu”, raspunde Bianca Dragușanu acuzațiilor facute de Claudia Patrașcanu, dupa ce cantareața a susținut ca fostul ei soț, Gabi Badalau, și diva au un limbaj nepotrivit in fața copiilor ei atunci cand micuții se afla in vizita la tatal lor. „Minte cu o nerușinare și cu un teatru pe care…

- Bianca Dragușanu și iubitul ei s-au desparțit, iar la mijloc ar fi fost altcineva. Care este cauza separarii celor doi indragostiți? Bianca Dragușanu, din nou singura Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit, iar motivul separarii celor doi se pare ca ar fi chiar fostul soț al blondinei, Alex…

- Dupa anunțul casatorieri dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, Claudia Patrascanu a luat razna. Claudia a inceput sa i dea Biancai zeci de mesaje, care mai de care, mai dure și pline de acuzații. Bianca Dragușanu asaltata de fosta soție a lui Badalau Deși in al noualea cer, dupa cererea in casatorie,…

- Incurcate mai sunt caile iubirii, dar și mai incurcate sunt atunci cand tu te cuplezi chiar cu partenerul celei mai bune prietene! Ei bine, povestea e chiar a Biancai Dragușanu, care in urma cu doar cateva zile a fost surprinsa cu Gabi Badalau, fostul Ramonei Gabor! Cum a reacționat aceasta, atunci…

- Dupa ce Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate prima reacția a lui Gabi Badalau, dupa ce a fost surprins alaturi de Bianca Dragușanu in luxosul Dubai, avem și primele declarații ale blondinei in urma ipostazelor controversate! Iata ce a spus diva despre celebrul afacerist!