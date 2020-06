Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Solcanu a renunțat la televiziune in urma cu mai mulți ani, dupa un incident neplacut. Fostul coleg al lui Cabral a reușit sa starneasca numeroase controverse, in urma unor declarații dure la adresa parinților baietelului sfasiat de caini in septembrie 2013, Ionut Anghel. Acum, fostul prezentator…

- In momentul de fata, in Romania exista un adevarat boom al celor care lucreaza de la distanta. Nu este de mirare ca Bucurestiul chiar a fost desemnat pe primul loc intr-un clasament al celor mai bune locuri unde poti lucra de acasa avand in vedere criterii precum viteza internetului, numarul de locuri…

- Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin publica in Libertatea o serie de previziuni despre cum s-ar putea schimba viața noastra in urmatorii ani, din punctul de vedere al locurilor și relațiilor de munca, imobiliare, transporturi și, in general, o reconfigurare a intregii societați. Dupa analiza situației…

- De pe aeroporturile din Romania sunt zboruri zilnice spre Germania. Muncitorii romani abia asteapta sa inceapa sa castige bani. Pe langa sparanghel, romanii mai culeg zmeura, flori, capsuni si hamei.

- Ana Morodan este una dintre cele mai influente figuri de pe scena social media din Romania. Pe cat de volubila și sincera este, pe atat știe sa iși pastreze alura misterioasa. In trecut, Ana Morodan nu a vorbit foarte mult despre Ștefan Cristea, omul cu care a avut o relație timp de opt ani. Recent,…

- Analiza: Jumatate de milion de salariati din Romania vor lucra de acasa cel putin doua luni Aproximativ 500.000 de salariati din Romania care activeaza in domenii precum IT, telecomunicatii, servicii de externalizare, consultanta sau servicii financiare vor lucra cu precadere de acasa pentru o perioada…

- Drama in plina pandemie. Aflat la Roma, un roman a ramas fara casa și fara loc de munca, informeaza oradesibiu.ro.Originar din Sibiu, Rusalim Lepșa, 34 de ani, a lucrat in ultimii ani in construcții, in Italia. Criza de coronavirus l-a lasat fara loc de munca și acum, tot ce vrea, este sa se intoarca…

- O jurnalista Libertatea, care a trait experiența desparțirii de mama sa, plecata la munca in Italia, ii raspunde senatorului PMP Lucian Catalin Iliescu, cel care i-a luat peste picior pe romanii din Diaspora care vin acasa ”pentru ca nu au contracte de munca”.M-am gandit mult in ultima vreme la ce s-ar…