Stiri pe aceeasi tema

- Luana Ibacka și fiica ei Inoke, in varsta de 19 ani, se afla in Amsterdam, unde petrec timpul impreuna. Prezentatoarea TV a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj emoționant pentru fiica ei. Cele doua au o relaie speciala. „Ca parinte… nu ai invațator in viața, mai…

- Constantin Ștefiuc, un cunoscut rugbist maramureșean, s-a stins din viața vineri, 25 martie, la varsta de 65 de ani.Nascut pe data de 19 martie 1957 la Siminicea județul Suceava. Ștefiuc a evoluat atat la Grivița București cat și in Lotul Studențesc al Romaniei (selecționata B), fiind prezent in formula…

- Un avion al companiei Turkish Airlines care venea de la Moscova cu destinatia Istanbul a fost escortat de aeronave de lupta in spatiul aerian romanesc, din cauza unei amenintari cu bomba la bordul aeronavei.

- Este doliu in tenisul de masa romanesc, dupa ce antrenorul emerit Andi Ardeleanu, tehnician care si-a dedicat o parte din viața și cariera sportului cu bila de celuloid, a incetat din viata, la varsta de 91 de ani, informeaza Federatia Romana de Tenis de Masa. Nascut in anul 1931, Andi Ardeleanu, absolvent…

- Zannidache, fost caștigator al emisiunii Survivor Romania, a dus o viața de coșmar pe vremea cand era doar un copil. Tanarul a fost nevoit sa creasca la orfelinat, dupa ce parinții l-au lasat pentru a pleca la munca, in strainatate. Deși a avut o viața dificila, lui Zanni pare sa-i surada norocul abia…

- Smiley și Gina Pistol formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. De cateva luni, cei doi sunt parinții unei fetițe, care le-a schimbat viața. In acest weekend aceștia au profitat de vremea frumoasa și au ieșit in parc alaturi de micuța Josephine.„Pentru o duminica frumoasa… bucurați-va ca sunteți!”,…

- Unul dintre cei mai importanti descoperitori si slefuitori de talente din voleiul romanesc, profesorul Radu Miclea, a incetat din viata, sambata, 29 ianuarie, la doar 65 de ani, a anuntat Federatia Romana de Volei pe pagina sa de Facebook:Voleiul romanesc este mult mai sarac de azi.Unul dintre cei mai…