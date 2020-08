Alegerile locale din 27 septembrie 2020 par sa fie mult schimbate fața de ceea ce am avut in vara lui 2016 și nu doar prin prisma faptului ca situația epidemiologica obliga politicienii și partidele sa faca lucrurile cumva invers: o precampanie cat se poate de vie și cu o inflație de bannere, pagini pe FB și tot felul de publicații mai mult sau mai puțin asumate și o campanie in care vor trebui respectate tot felul de norme. Dar nu asta reprezinta schimbarea, e doar noua formula in care se va desfașura campania electorala propriu-zisa și procesul alegerilor din 27 septembrie, schimbarea vine din…