Cum arata lobby-ul inteligent din Bucuresti cu cea mai mare podea cinetica din lume dintr-o cladire de birouri

- Romania și-a ales președintele iar la 1 decembrie iși sarbatorește ziua naționala.In acest context, vom sta de vorba cu Excelența Sa, domnul Daniel Ionița, ambasadorul Romaniei la Chișinau despre contextul local și regional, despre relația dintre București și Chișinau

- Structura pe segmente de piata arata ca, din stocul total, 4,2 milioane de metri patrati reprezinta parcuri industriale si de logistica, 3,9 milioane de metri patrati sunt cladiri de birouri (in Bucuresti si urmatoarele 4 piete secundare), iar restul de 3,27 milioane de metri patrati sunt scheme de…

- BOSCH a inaugurat la Blaj o cladire de birouri unica in Romania. Compania a implementat acolo cele mai noi standarde la nivel mondial, pentru asemenea tipuri de cladiri. 250 de angajați vor munci intr-un spațiu foarte modern, cu zone pentru comunicare, sali de ședințe care pot fi folosite ad-hoc, spații…

- Peste 7.000 de apartamente ar urma sa fie livrate in 2019 in imediata apropiere a unui proiect de birouri din Bucuresti, potrivit studiului "home_office Report 2019", intocmit de catre compania de consultanta imobiliara SVN Romania. De...

- Piata de spatii de birouri se mentine pe un trend ascendent de cativa ani, in contextul in care ne aflam intr-o perioada de dezvoltare si extindere cu noi angajari atat pentru companiile multinationale, cat si pentru cele locale in Romania. De exemplu,...

- Volumul inchirierilor spatiilor de birouri se ridica la 339.100 mp la finalul primelor trei trimestre ale anului, cu 65.430 mp mai mult (24%) decat anul trecut in aceeasi perioada, potrivit unei monitorizari ESOP asupra datelor centralizate de principalii brokeri din piata, care arata ca cele mai mari…

- Forte Partners dezvolta doua proiecte in valoare de 40 de milioane de euro, respectiv 65 milioane de euro. Compania va investi in doua cladiri de birouri in zona Calea Victoriei, potrivit Mediafax.„Lucrarile la proiectul Matei Millo, o cladire de birouri cu noua etaje, au fost demarate in…

- Cifrele de anul acesta arata o piata de birouri record in Bucuresti unde se estimeaza a fi livrati 400.000 de metri patrati, a declarat, joi, seful departamentului de birouri JLL Romania, Marius Scuta, in cadrul unei conferinte de presa. "Cifrele de anul acesta arata o piata record. Arata…