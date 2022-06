Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble iși serbeaza astazi ziua de naștere! Indragita artista a implinit frumoasa varsta de 29 de ani, astfel ca nu a putut lasa acest moment din viața ei sa treaca fara a face o petrecere pe cinste. Mai mult decat atat, sora ei, Estera, a venit in țara pentru acest eveniment special din viața…

- Madalina Ghenea, in varsta de 34 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializzare, dupa ce a postat imagini cu ea nemachiata, la primele ore ale dimineții. Prietena buna a actriței i-a facut acesteia o ședința foto atipica, iar rezultatul este spectaculos. „Este 7 dimineața, cu o seara inainte…

- Alina Eremia este una dintre cele mai indragite și apreciate artiste de la noi din țara, iar vedeta și-a facut o schimbare radicala de look. Cum arata acum cantareața, dar și ce fotografii a postat pe rețelele de socializare. Fanii au fost cei care au ramas șocați de apariția vedetei, insa au asaltat…

- Oana Roman, ca și alte vedete de la noi, nu apare prea des nemachiata, asta pentru ca meseria pentru ca prin prisma meseriei pe care o are trebuie tot timpul sa radieze in fața publicului. Iata ca in aceasta dimineața vedeta și-a surprins fanii cu o fotografie fara filtre, iar fanii au fost foarte incantați…

- Deși foarte multe vedete de la noi din țara nu-și doresc sa apara in mediul online nemachiate, Valentina Pelinel este cea care și-a facut curaj și nu s-a sfiit sa se afișeze fara strop de machiaj. Soția lui Cristi Borcea a postat o fotografie cu ea complet nemachiata pe rețelele de socializare, iar…

- Cleopatra Stratan s-a aratat mai naturala ca niciodata! Da! Artista a renunțat complet la filtrele de infrumusețare și machiaj, astfel ca s-a afișat in fața celor ce o urmaresc pe rețelele de socializare exact așa cum este și dimineața cand se trezește. Iata cum arata nemachiata soția lui Edward Sanda!

- Alina Chivulescu uita de fițe atunci cand are ceva important de facut. Indragita actrița nu s-a afișat intr-un bolid de lux, ci a mers pe jos, grabita, doar pentru a ajunge cat mai repede la o clinica. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” ei și au surprins-o pe strazile din Capitala. Ce a facut…