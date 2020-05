Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Aniston este izolata in vila sa din Bel Air pe timpul pandemiei de coronavirus. In acest timp, actrița iși gasește diverse activitați ca sa treaca timpul mai repede. Zilele trecute, Aniston a postat pe rețelele de socializare o inregistrare cu mașina ei de spalat, imaginea ei reflectandu-se…

- Cei mai buni make-up artiști de la Hollywood au realizat o lista cu greșelile de machiaj pe care femeile le fac frecvent și au oferit cateva sfaturi pentru a le indrepta. Ruj in nuanțe inchise Multe femei poarta o nuanța inchisa de ruj cu rochii albastre, ceea ce face ca buzele lor sa para subțiri....…

- Una dintre cele mai indragite actrițe de la noi a implinit pe 1 mai frumoasa varsta de 58 de ani. Maia Morgestern este una dintre romancele cunoscute peste hotare dupa ce a jucat la Hollywood in pelicula “Patimile lui Hristos” regizata de celebrul Mel Gibson, in care a jucat alaturi de Jim Caviezel.…

- Zilele trecute v-am oferit imagini cu actorul, cantarețul și vedeta de televiziune Liviu Varciu care in plina izolare i-a crescut barba și parul, devenind de nerecunoscut. Și cum este o moda sa te tunzi și barbierești mai nou in fața camerelor de luat vederi, in carantina iata ca și vedeta noastra s-a…

- Zilele trecute tabu va povestea despre provocarea care a inconjurat lumea pe platformele de socialziare, in perioada pandemiei de CoVid19. Este vorba de domnișoarele din intreaga lume, printre care și multe vedete din muzica și film, care au acceptat sa apara in fața camerelor de fotografiat imbracate…

- Zilele acestea cand saloanele de infrumusețare sunt inchise trebuie sa te descurci singur. Este cazul lui Felix Baumgartner, iubitul indragitei Mihaelei Radulescu, care a fost nevoit sa se descurce singur intr-o anumita problema și s-a descuract singur, asistat fiind de cei care il urmaresc pe rețelele…

- Meghan Markle vrea sa revina in actorie insa intr-un blockbuster in care sa aiba rolul unui supererou. Agentul acesteia susține ca ducesa iși va reinvia astfel cariera. „Meghan planuiește o serie de intalniri la Hollywood”, a declarat o sursa din apropierea sa, pentru New York Post. Ducesa de Sussex…