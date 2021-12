Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini surprinse de camerele de supraveghere situate la un bloc invecinat imobilului de pe strada Prelungirea Srg. Nicolae Grindeanu, din municipiul Constanta, au fost facute publice. In filmare se vede un barbat care iese din foc, cu geaca arsa, in timp ce in parcare flacarile cuprindeau mare…

- Imagini cu un barbat care bate, se pare cu o lopata, un caine au aparut pe rețelele de socializare, motiv pentru care autoritațile competente au demarat cercetarile in acest caz. Urmare apariției in spațiul public a unor informații referitoare la o posibila agresiune asupra unui caine, Compartimentul…

- Actorul american Jason Momoa a fost testat pozitiv cu Covid-19 in timp ce filma pentru Aquaman și The Lost Kingdom. Acum doua saptamani, el a participat la lansarea producției Dune, la Londra.Jason Momoa, in varsta de 42 de ani, se afla in autoizolare in casa sa din Marea Britanie.

- Un barbat din Tokyo a fost arestat dupa ce atacat mai mulți pasageri intr-un tren, iar 15 persoane au fost ranite. Martorii au filmat scena, iar mai multe imagini cu impact emoțional au fost publicate in mediul online. Oamenii se tem de viitoarele atacuri și spera ca oamenii legii vor remedia situația,…

- Un barbat, de 56 de ani, din Galati, a fost gasit decedat, duminica, intr-un garaj, dupa ce autoturismul aflat inauntru a luat foc, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean Galati. Potrivit sursei citate, pompierii militari au intervenit cu doua autospeciale la un incendiu…

- Filmul accidentului din Arad in care a fost implicat un microbuz cu 22 de pasageri. Barbat: S-a rasturnat, a rupt rotil Planul rosu de interventie a fost declansat in aceasta dimineata in Arad, dupa ce un microbuz in care se aflau 22 de persoane a fost implicat intr-un grav accident de circulatie.…