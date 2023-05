Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca artista este insarcinata, iar peste doar doua luni iși va ține bebelușul in brațe. Recent, pe rețelele personale de socializare, celebra artista a postat cateva fotografii cu burtica de gravida. Iata cum arata cantareața…

- Alina Marymar este insarcinata in 6 luni și urmeaza sa-l faca pe Tzanca Uraganu tata pentru a treia oara. Aceasta s-a afișat pe rețelele de socializare cu burtica de graviduța, fiind imbracata intr-un compleu in culoare aprinsa.

- Tzanca Uraganu poate spune ca este un barbat implinit din toate punctele de vedere și asta pentru ca are o familie frumoasa, dar și o cariera de succes. Ei bine, cantarețul de manele este mai fericit ca niciodata de cand Alina Marymar este insarcinata. Recent, iubita artistului a postat o imagine emoționanta…

- Theo Rose, in varsta de 25 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat prima imagine cu ecografia baiețelului ei. Artista și Anghel Damian vor deveni in curand parinți.Artista mai are puțin pana cand va deveni mamica, iar de curand a trebuit sa mearga și la un control de…

- Iubita insarcinata vorbește despre nunta, dar el petrece de foc alaturi de fosta partenera! Este vorba despre Tzanca Uraganu, care deja ne-a obișnuit cu o viața amoroasa destul de controversata, iar noi apropieri intre el și fosta lui partenera de viața, mama copiilor sai, Lambada, au avut loc ieri,…

- Tzanca Uraganu și Alina Marymar se pregatesc de venirea pe lume a fetiței lor, insa nu se știu foarte multe detalii despre nunta. Ce declarații a facut iubita artistului despre acest subiect.