Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Andreea Cotruta a avut o evolutie modesta, miercuri, in cadrul categoriei 59 kg, la Cupa Mondiala de haltere de la Phuket (Thailanda), competitie obligatorie de calificare la Jocurile Olimpice 2024, potrivit Agerpres. Cotruta a fost a 22-a la stilul smuls, cu 94 kg, dupa ce a ratat…

- Adela Popescu i-a facut o surpriza de proporții lui Radu Valcan! Soția prezentatorului de la Insula Iubirii și-a dorit cu orice preț sa il vada, astfel ca a luat avionul și a calatorit din București pana in Thailanda. Revederea dintre cei doi a fost de-a dreptul emoționanta!

- Betty Salam locuiește alaturi de soțul ei, Catalin Vișanescu, și Matthias, fiul lor, intr-o casa impresionanta. Iata imagini din vila care arata precum un palat și in care s-a investit o mica avere. Betty Salam și soțul sau, Catalin Vișanescu, locuiesc intr-o casa impresionanta din București. Cuplul…

- Caștigatorii celor 13 categorii ale concursului Fotograful Subacvatic (UPY 2024) au fost anunțați in cadrul unei ceremonii de premiere la Mayfair, Londra, potrivit site-ului concursului. Competiția, organizata in Marea Britanie și inaugurata in 1965, a reunit peste 6.500 de fotografii transmise din…

- Agentiile de turism prezente la Targul de Turism al Romaniei ofera reduceri de pana la 50% la city break-uri sau pachete turistice pentru concediul de vara, cu o reducere de pana la 40%, in Romania, Turcia, Bulgaria, Grecia, Spania, Italia sau Cipru, potrivit unui comunicat al Asociatiei Nationale a…

- Anamaria Prodan se mandrește cu o casa de lux. Imaginile cu fascinanta proprietate a impresarei au fost difuzate la „Prodanca. Punct și de la capat”, emisiunea vedetei de pe Antena Stars. Iata cum arata vila cu un interior spectaculos.

- Dani Oțil locuiește intr-o superba vila din Corbeanca alaturi de soția lui, Gabriela Prisacariu, și de fiul lor, Tiago Luca. La subsolul casei au o mica sala de cinema, iar totul a fost amenajat dupa bunul lor plac.In urma cu ceva timp, Dani Oțil, cunoscutul prezentator TV de la Antena 1, a deschis…

- Un cascador britanic experimentat a murit in Thailanda, dupa ce parașuta cu care a facut un salt nu s-a deschis in timpul unei acrobații efectuate de pe o cladire din Pattaya, potrivit The Guardian.