Cum arată Gina Pistol la doar câteva zile de la naștere Smiley (37 de ani) și Gina Pistol (40 de ani) au devenit parinții unei fiice, Josephine Ana Maria, pe 9 martie 2021. Recent, in mediul online, Gina a publicat prima imagine cu micuța, iar apoi primele imagini cu silueta ei dupa naștere. Cum arata Gina Pistol la doar cateva zile de la naștere „Au trecut doua saptamani de cand am nascut. Am purtat lenjerie modelatoare inca din ziua a patra. Face minuni. Am trecut de la marimea M la S (ziua port și colanți compresivi post-partum)”, a scris prezentatoarea TV pe Instagram. „…și ma topesc de dragul ei. Am crezut ca știu ce-i iubirea. Insa abia acum… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol a devenit recent mama unei fetițe perfect sanatoase. De cand micuța Josephine Ana Maria a ajuns acasa, viața parinților s-a schimbat total. Daca pana acum Smiley a fost cel care a mai dat detalii despre cum merg lucrurile in casa lor, Gina a fost discreta, pana acum, cand le-a impartașit…

- Smiley (37 de ani) și Gina Pistol (40 de ani) au devenit parinții unei fiice, Josephine Ana Maria, pe 9 martie 2021. Recent, in mediul online, Gina a vorbit despre cum s-a recuperat dupa naștere, dar și despre cum se descurca solistul in rolul de tatic. Gina Pistol, noi declarații dupa nașterea fiicei…

- Smiley (37 de ani) și Gina Pistol (40 de ani) au devenit parinții unei fiice pe 9 martie 2021. Recent, in mediul online, Gina a dezvaluit numele micuței, Josephine Ana Maria. Intrat virtual in direct in platoul Vorbește Lumea, artistul a dezvaluit cum au ales numele fiicei lor. Cum au ales Gina Pistol…

- Recent, in mediul online, Adela Popescu (34 de ani) a dezvaluit ca artista Anna Lesko (42 de ani) a facut un gest emoționant pentru ea. In prezent, Adela este insarcinata in cinci luni cu cel de-al treilea fiu. Prezentatoarea TV și soțul ei, actorul și prezentatorul TV Radu Valcan (44 de ani), mai au…

- Recent, pentru revista VIVA! , Geanina Ilieș a dezvaluit ca problemele de sanatate au determinat-o sa apeleze la rinoplastie. Fotografii cu ea inainte și dupa intervenție gasiți in GALERIA FOTO de mai jos! Geanina Ilieș și-a facut rinoplastie. Cum arata prezentatoarea TV acum? „Am luat aceasta decizie…

- Din anul 2015, Adela Popescu (34 de ani) este casatorita cu actorul și prezentatorul de televiziune Radu Valcan (43 de ani). Perechea are doi fii, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Adela Popescu este insarcinata cu al treilea copil! Primele declarații Recent, Adela a facut primele declarații despre…