- O autoutilitara a carei valoare de piata depaseste 170.000 de lei, care era cautata de autoritatile din Italia, a fost descoperita pe raza municipiului Iasi, informeaza luni Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF). Potrivit sursei citate, politistii de frontiera din cadrul ITPF Iasi…

- Italia, Spania, Anglia și Danemarca sunt cele patru formații care au ramas in lupta pentru trofeul EURO 2020. Danemarca merge in semifinala de pe 7 iulie, de la Londra. Adversara ii va fi AngliaCealalta semifinala de la Euro 2020 este Italia - Spania, programata pe 6 iulie, la Londra. Cele patru echipe…

- Saptamana trecuta, pe rețelele sociale au aparut mai multe fotografii cu o masina inscriptionata „Carabinieri” si „112”, parcata pe o strada din Draganesti-Olt. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au intocmit un dosar penal pe numele barbatului pe care l-au prins sambata la volanul mașinii cu pricina,…

- Cei care trec pragul Muzeului National al Banatului in iulie pot viziona exponatul lunii, fiind vorba de un exemplar de potarniche de stanca capturat in anul 1903, in localitatea caraseana Pescari, de catre ornitologul Dionisie Lintia. Specia se gaseste mai ales in sudul Europei, intre…

- Poliția greaca a anunțat joi arestarea numarului doi neo-nazist Zorii Aurii, Christos Pappas, aflat pe fuga de când a fost condamnat la peste 13 ani de închisoare în octombrie, relateaza AFP.Aproximativ cincizeci de membri ai Zorii Aurii au fost de atunci condamnați dupa un proces…

- Operatorul aerian Wizz Air anunta lansarea a doua noi rute din Romania catre destinatii din Grecia si Italia, incepand din luna iulie. Astfel, cursele vor fi operate de pe aeroporturile din Bucuresti si Bacau, iar romanii vor putea calatori catre insula Rodos (Grecia), respectiv Bologna (Italia). ‘Aceste…

- Lungmetrajul „La civil”, regizat de Teodora Mihai si produs de Hans Everaert pentru Menuetto, Jean-Pierre si Luc Dardenne, Cristian Mungiu pentru Mobra Films, si Michel Franco, a fost selectat in competitia Un Certain Regard din cadrul Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta, conform news.ro…

- Florin Hrițuliac, om de afaceri brașovean, asociat al grupului de firme Haff, specializat in inchirierea de rulote, a fost arestat pentru o perioada de 30 de zile, pentru inșelaciune cu consecințe deosebit de grave. Hrițuliac a incercat sa-i execute pe șeful Comisariatului Regional pentru Protecția…