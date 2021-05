Noelle Vlasov, fiica celebrei Ingrid Vlasov și a lui Marian Nedelcu are 17 ani și s-a transformat total. Este foarte frumoasa și face senzație in mediul virtual. Inca de la patru ani, Noelle defila pe catwalk-urile de la Paris. „Fiica mea s-a nascut manechin. O las sa se fardeze in fiecare zi, am invațat-o de mica sa fie cocheta. Nu mi se pare nociv. Nu e rau sa inveți o fetița sa se aranjeze la o varsta cat mai frageda”, declara Ingrid Vlasov inca de pe vremea cand fiica ei nu implinise nici 14 ani. Fiica lui Ingrid Vlasov a luat decizia de a deveni vegana. La acel moment, Noelle avea doar 13…