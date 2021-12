Stiri pe aceeasi tema

- Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare și, bineințeles, primește și tot felul de reacții negative care, spre surprinderea tuturor, nu par sa o afecteze prea tare. Cu puțin timp in urma, artista a primit un mesaj amenințator pentru tatal ei.

- Ștefania și Speak traiesc o frumoasa poveste de dragoste de ani buni și formeaza totodata unul dintre cele mai indragite cupluri din lumea mondena, asta datorita stilului lor de abordare a lucrurilor. Ei bine, deși pare ca se ințeleg perfect, ca in orice relație, mai sunt și momente neplacute sau greu…

- Ediția 40 a sezonului 4 din Asia Express a venit cu un moment emoționant. Emi și-a cerut iubita in casatorie in ultima etapa de pe Drumul Imparaților, iar evenimentul a fost ținut secret de catre concurent pana astazi, 23 noiembrie 2021. Acesta și-a cerut iubita in casatorie intr-un mod unic, dupa ce…

- George Burcea și Viviana Sposub au o relație de mai mult timp, insa pana acum aceștia nu s-au logodit, deși actorul spunea in urma cu ceva timp ca vor sa faca asta. Iata ca mai in gluma, mai in serios, marea intrebarea i-a fost adresata Vivianei chiar pe Instagram. Iata ce a raspuns partenera actorului.

- Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, are parte de o casnicie perfecta și ori de cate ori are ocazia vrea sa le arate asta și fanilor de pe Instagram. De data aceasta ea și soțul ei s-au lasat filmați in timp ce erau in tandrețuri.

- Cristi Chivu a implinit 41 de ani, iar soția lui, Adelina, i-a transmis un mesaj de iubire. Iata ce a scris aceasta pe Instagram, acolo unde a postat o fotografie cu Cristian Chivu și cu cele doua fiice pe care le au impreuna.

- Dupa aproape 7 ani de relație, Betty Vișanescu și soțul ei, Catalin Vișanescu, se iubesc ca in prima zi și ii arata acest lucru și fiului lor de numai 3 ani, Matthias. Un sarut pasional al celor doi, care a avut loc chiar in fața baiețelului, a fost surprins și publicat chiar de catre fiica lui Florin…

- Petrecere cu mare fast in casa lui Florin Salam! Celebrul artist implinește astazi frumoasa varsta de 42 de ani, motiv pentru care apropiații și familia au vrut sa-i faca o uimitoare surpriza, chiar in avans. Ei bine, zis și facut! Au facut planul, au cumparat cadourile, iar apoi s-au strans in casa…