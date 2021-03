Cum arată declarația pe propria răspundere și care sunt motivele pentru a circula dupa 20.00 Noile restrictii impuse de Guvern intra in vigoare incepand de duminica seara. Circulația dupa ora 20.00 este constransa, iar magazinele se inchid la 18.00. In toate localitatile in care incidenta este mai mare de 4 la mie agentii economici vor inchide la ora 18.00, iar deplasarea persoanelor in afara locuintei, dupa ora 20.00, va fi permisa doar pentru cateva motive bine intemeiate. Potrivit ultimelor date, 16 dintre municipiile resedinta de judet au trecut de rata de infectare de 4 la mie, iar alte 13 au deja peste 3. Capitala a ajuns la o rata de infectare de 6,88, fiind deja adoptate noi masuri… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

