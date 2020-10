Stiri pe aceeasi tema

- Modelul Anllela Sagra (27 de ani) a facut senzație pe Instagram cu fotografia postata. Apreciata pentru formele sale și pentru exercițiile pe care le publica pentru fani, columbiana a facut un gest neașteptat. Aceasta s-a fotografiat intr-o baie publica, dupa ce a renunțat la haine. „Este legal?”, a…

- Vulpița continua sa-și uimeasca fanii! Dupa ce i-a luat pe toți prin surprindere, anunțand ca urmeaza sa devina mama pentru a doua oara, fiind insarcinata din nou, soția lui Viorel Stegaru a reușit sa-i lase pe toți cu gura cascata printr-o apariție bomba! Admiratorilor nu le-a venit sa creada!

- Turiștii au facut o descoperire șocanta, in timpul unei plimbari pe plaja. Creatura misterioasa, gasita pe nisip, le-a dat batai de cap pana și biologior marini! Ce este, de fapt? Creatura misterioasa, descoperita pe plaja In timpul unei plimbri de seara, cațiva turiști au facut o descoperire incredibila…

- Speak și-a șocat fanii! Faimosul cantareț le-a dezvaluit internauților cum arata pe vremea cand pierduse lupta cu kilogramele in plus. Avand in vedere faptul ca diferența este una considerabila, multora nu le-a venit sa creada.

- Nu mai este niciun secret ca frumoasa Carmen Ghebenișan și Alex Militaru s-au logodit. Insa, fanilor nu le-a venit sa creada, cand, abia acum, vloggerița a dezvaluit de ce a facut acest mare pas. Iata ce ii leaga pe cei doi ”porumbei”.

- Chiar daca s-au desparțit și au luat-o pe drumuri separate, Alex Bodi și Bianca Dragușanu inca gandesc la fel. Fanilor nu le-a venit sa creada atunci cand au vazut ce a aparut pe conturile lor de socializare.

- Un tanar roman din Italia a pus la cale in detaliu un plan pentru a jefui o gelaterie din Roma. A fost in cele din urma prins, dar politistii au fost luati prin surprindere de acest caz, unic in capitala Italiei.