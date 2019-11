Stiri pe aceeasi tema

- Austriecii infrunta primul episod de iarna al sezonului. Ploi și ninsori masive au provocat alunecari de teren, avalanșe, pene de curent, iar mai multe șosele au fost inchise pentru menținerea siguranței șoferilor.

- Peste 50.000 studenti au primit in ultimul an permise de calatorie in Italia, Spania, Franta, Austria si nu numai. In Romania, Comisia Europeana a oferit aproape 2.000, de astfel de permise. Cei care nu s-au inscris mai au timp pana pe 28 noiembrie. Teodora Doroftei a calatorit zece zile prin Europa…

- Primele autobuze fara sofer circula deja in cateva orase europene precum Paris, Lyon sau Viena, insa deocamdata este vorba mai mult despre teste. Chiar si asa, astfel de autobuze vor ajunge sa fie o prezenta obisnuita pe strazile oraselor europene.

- Romania "va introduce tehnologia 5G de anul viitor" Foto: Arhiva. România va fi printre primele tari europene care vor aplica tehnologia 5G, iar acest lucru se va întâmpla anul viitor, a precizat ministrul Comunicatiilor la deschiderea celei de-a IX-a editii a Conferintei…

- Politicianul in varsta de 50 de ani, unul din principalii exponenti ai populismului din Europa, si-a anuntat decizia inaintea unei reuniuni a responsabililor din FPOe programata pentru marti la care urma sa se discute expulzarea sa. FPOe a cazut cu aproape 10 puncte la scrutinul de duminica, la care…

- Druid, companie specializata in dezvoltarea de asistenti virtuali inteligenti, anunta castigarea la nivel national a tuturor celor 3 categorii la care a fost nominalizata in cadrul competitiei regionale CESAwards, respectiv „Best AI StartUp”, „Best Newcomer” si „StartUp of the Year”. Astfel, Druid…

- O cursa Blue Air de pe ruta Bucuresti - Stuttgart a aterizat de urgenta, vineri dimineata, la Viena, dupa ce un pasager roman a batut o stewardesa. Compania a confirmat incidentul. Imediat ce aeronava a aterizat in capitala Austriei, un echipaj al politiei a urcat la bord si l-a retinut pe cetateanul…

- in cadrul Wiener Privatklinik In contextul anunțului facut de spitalul AKH Viena privind imposibilitatea de a mai primi pacienți internaționali pentru tratament sau ingrijire, Wiener Privatklinik - unul dintre cele mai mari spitale private din Austria informeaza pacienții romani ca, in campusul medical…