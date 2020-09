Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Voicu are 41 de ani și a venit la emisiunea „Chefi la cuțite” ca sa demonstreze ca se pricepe de minune la gatit. Fostul membru al trupei Ro-Mania a facut o dezvaluire emoționanta!

- "Eu ma indragostesc tot timpul, chiar daca e de scurta durata. Am avut o perioada cand aveam impresia ca le știu pe toate, eram foarte orgolios și am avut de pierdut. Am citit zilele astea o treaba care mi-a placut: „Your ego is not your amigo!. Am ințeles ca, daca nu te bazezi pe oamenii din jurul…

- Juratul de la „Chefi la Cuțite”, Catalin Scarlatescu, este o persoana foarte discreta in ceea ce privește viața sa personala. Totuși, a scapat cateva mici detalii. Maestrul bucatar se declara veșnic indragostit, chiar daca mereu a fost dezamagit.

- Adrian Adam Szakaki a explicat ca, desi lucreaza in domeniul evenimentelor și al muzicii, numele sau de familie inseamna „bucatar” și se potrivește perfect cu pasiunea sa imensa pentru bucatarie. „Inainte am avut un club, o discoteca. Am dat faliment din anumite motive. Am decis sa ma casatoresc…

- In a opta ediție din sezonul 8 Chefi la cuțite, IonuțGeorgel Bulei a decis sa-și incerce norocul cu o rețeta de nougat cu caramelsarat și fructe. La final, surpriza a fost uriașa. Tanarul a primit din partealui Sorin Bontea mult ravnitul cuțit de aur.Ajuns in fața celor trei jurați, tanarul a povestit…

- Gatitul nu s-a numarat printre pasiunile sale, asta pana de curand. Ca sa ii impresioneze pe jurati, a ales sa pregateasca o super rețeta de friganele cubaneze. Biu Marquetti a sperat sa primeasca cel puțin doua cuțite, pentru a putea merge mai departe in concurs. Concurenta din sezonul 8 a…

- Daca faceti parte din noua generatie, cu siguranta ati auzit despre 5Gang. Cel mai nou membru al grupului care face furori in online a fost initial agent imobiliar. Madalin Serban voia insa altceva asa ca si-a construit o cariera pe Youtube.

- In urma cu doua luni au inceput filmarile pentru noul sezon Chefi la cuțite, insa din cauza pandemiei de coronavirus, Florin Dumitrescu a fost nevoit sa stea departe de soție și cele doua fetițe. Dupa o perioada grea, filmarile s-au incheiat iar acesta a postat pe contul de socializare un mesaj, in…