- Sorana Cirstea a fost invinsa de estoniana Anett Kontaveit, cu 6-4, 6-4, luni seara, in prima runda a turneului WTA de la Ostrava (Cehia), dotat cu premii totale de 565.530 de dolari. Cirstea (31 ani, 37 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 29 de minute in fata jucatoarei baltice (25 ani, 30 WTA). Kontaveit…

- Vila de 8,5 milioane de dolari cumparata de Ellen DeGeneres in Beverly Hills Ellen DeGeneres a cumparat, cu 8.5 milioane de dolari, o casa noua in Beverly Hills. Locuința a fost construita in 1961 și proiectata de arhitectul Robert Skinner. Ellen DeGeneres și Portia de Rossi sunt cunoscute pentru afacerile…

- Dupa un sejur pe litoralul romanesc, șeful Federației Romane de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean, trage concluziile. S-a imbolnavit și el, și soția, și copiii, a cheltuit ”mai mult decat in Dubai sau Miami” și a petrecut 13 ore in trafic. Iata ce a postat pe Facebook Gabriel Toncean: Toxinfecție…

- Martine Moise, sotia presedintelui asasinat al statului Haiti, ranita in atacul din 7 iulie declansat la domiciliul lor, s-a intors acasa, dupa ce a fost externata dintr-un spital din Miami. Ea poarta...

- Incidentul de joi dimineața, cand un elicopter american a aterizat de urgența in mijlocul Pieței Charles de Gaulle, e bizar pentru București. Dar alte orașe ale lumii sunt ceva mai obișnuite, atat cu exerciții care implica survolari la altitudini reduse, cat și cu aterizari și decolari rapide din mijlocul…

- Pasagerii unui zbor al companiei American Airlines catre Miami au trait momente de groaza joi, in ultima oara in aer, cand s-au temut pentru viața lor, relateaza cotidianul New Zeeland Herald . Pasagerii au fost instruiți sa iși puna mainile pe cap pentru ultima ora a zborului Boeing 777, din Los Angeles,…

- Oficialii au anuntat miercuri seara ca eforturile de cautare si salvare in cazul blocului de locuinte prabusit in Miami vor fi transformate in operatiune de recuperare, semnaland incheierea oficiala a cautarii supravietuitorilor, potrivit NBC.

- Corpurile a doi copii de 4 si 10 ani au fost scoase de salvatori de sub daramaturile imobilului prabusit in Miami. Astfel, bilantul mortilor a ajuns la 18.145 de persoane sunt in continuare date disparute.